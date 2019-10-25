Якутск, 25 октября 2019, 03:40 — REGNUM В числе одобренных Генсоветом кандидатур исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии «Единая Россия» назван и глава Якутии Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Заручившись одобрением Генсовета партии ЕР, единороссы республики в ближайшее время соберутся на конференцию и выберут нового секретаря. Интриги, судя по всему не будет, им станет Айсен Николаев.
На данный момент региональное отделение возглавляет министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президиум Генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуры 13 глав регионов в качестве исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии.