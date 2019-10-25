Токио, , 03:33 — REGNUM Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара 25 октября подал в отставку, сообщает телеканал NHK.

По информации канала, отставка связана с обвинениями министра в мелком подкупе избирателей во время парламентских выборов. В качестве примера приводится факт передачи Суговарой в подарок избирателям одного из округов дыни.

Напомним, что в правительстве Ёсихиды Суга Сугавара также курирует развитие экономических отношений с Россией.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Иссю Сугавара занял пост министра экономики, торговли и промышленности в начале сентября, когда в Японии был сформирован новый состав правительства.

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