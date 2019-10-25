Брюссель, , 03:23 — REGNUM Страны — члены Евросоюза призывают к проведению второго тура выборов президента в Боливии. С таким заявлением выступила внешнеполитическая служба ЕС.

«Евросоюз полностью разделяет мнение Организации американских государств (ОАГ) о том, что власти Боливии должны уточнить процесс подсчета голосов, и что лучшим вариантом является проведение второго тура», — говорится в заявлении.

В ЕС считают, что второй тур президентских выборов в Боливии поможет «восстановить доверие» боливийского народа. Также Евросоюз призвал воздержаться от насилия и беспорядков в Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Высший избирательный суд Боливии объявил о победе Эво Моралеса в первом туре президентских выборов по результатам подсчета 99,81% голосов. Согласно данным избирательного суда, Моралес набрал 47,06% голосов, а его оппонент Карлос Меса получил 36,52% голосов избирателей.

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