Хабаровск, 25 октября 2019, 03:19 — REGNUM Дмитрий Приятнов, которого депутаты Законодательной думы Хабаровского края избрали своим представителем в Совете Федерации, избавился от судимости в 2009 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Депутаты Хабаровского края выбрали представителя в Совет Федерации
Как указано на сайте Избирательной комиссии Хабаровского края, с Дмитрия Приятнова судимость была снята и погашена 15 апреля 2009 года. Новый сенатор был осужден по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
Какое Приятнов понёс наказание, на сайте избирательной комиссии Хабаровского края не указано.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательной думы Хабаровского края своим представителем в Совете Федерации избрали Дмитрия Приятнова.