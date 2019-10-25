Новосибирск, , 03:01 — REGNUM Депутаты Горсовета Новосибирска приняли поправки в «Положение о нестационарных объектах на территории города», согласно которым процедура сноса несанкционированных киосков максимально упрощается.

Теперь нелегальную торговую палатку можно будет убрать сразу после её обнаружения. Ранее для этого требовался целый ряд процедур.

По мнению парламентариев, это позволит максимально обезопасить горожан от некачественных товаров и антисанитарии, а также вывести деньги из теневого бизнеса и пополнить городской бюджет.

«Предприниматели нарушают правила города Новосибирска, подают нехороший пример для других предпринимателей и портят общую имиджевую составляющую малого бизнеса, — цитируют «Вести Новосибирск» депутата Игоря Салова. — Но и самое главное, нет поступлений в бюджет. Появление таких объектов на муниципальной территории не происходит случайно. По всей видимости, кому-то это выгодно».

Мэр города Анатолий Локоть эту считает, что это позволит навести порядок на улицах муниципалитета.