Бейрут, , 02:52 — REGNUM Не менее шести человек пострадали в ходе столкновений протестующих со сторонниками властей в Ливане, сообщает An-Nashra со ссылкой на отчет Ливанского общества Красного Креста.

Сообщается, что столкновения между протестующими и сторонниками ливанского правительства произошли в центре Бейрута на площади Риада Сольха. Полицейские отправили подкрепление на место происшествия и пресекли драки, вклинившись между противоборствующими сторонами. В результате столкновений пострадали шесть человек, их госпитализировали.

По данным радиостанции Al Hadas, причиной беспорядков стало появление активистов из движений «Амаль» и «Хезболла», которые установили свой лагерь рядом с лагерем протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент Ливана Мишель Аун выступил с обращением к ливанскому народу. Однако протесты не прекратились — обращение ливанского лидера «не убедило» протестующих перейти к диалогу.

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