Кольцово, Новосибирская область, , 02:47 — REGNUM Гендиректор УК новосибирского Биотехнопарка Александр Иванов заявил, что претензии резидентов организации не имеют оснований. По его мнению они аффилированы с бывшим руководством технопарка.

Напомним, что ранее несколько компаний-резидентов «Биотехнопарка» обратились с письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Они заявили, что деятельность УК «Биотехнопарк» наносит экономический ущерб резидентам и негативно влияет на инвестиционную привлекательность региона.

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"У управляющей компании Биотехнопарка есть конструктивное взаимодействие со всеми резидентами парка, — цитирует «РБК Новосибирск» Иванова. — Письмо, о котором идёт речь, подписано тремя компаниями, аффилированными с бывшим руководством Биотехнопарка. Остальные пять компаний о каких-либо сложностях не заявили».Как сообщало ИА REGNUM, ранее три компании-резидента «Биотехнопарка» в Кольцово заявили, что новое руководство УК стремится сформировать общественное мнение таким образом, чтобы обвинить в существующих проблемах предшественников и бросить тень на резидентов.