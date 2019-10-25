Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Пентагон намерен направить дополнительные войска на северо-запад Сирии для защиты нефтяных объектов, сообщает Agence France-Presse.

Американские солдаты U.S. Army

«США собираются укрепить свою позицию в северо-восточной Сирии дополнительными войсками и средствами, чтобы предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил представитель минобороны США.

О намерениях усилить охрану нефтяных объектов в Сирию заявлял и американский лидер Дональд Трамп. По его словам, существует угроза возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и захвата месторождений ее боевиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что нахождение любых иностранных войск, в том числе и американских, на территории Сирии является незаконным. Законно на сирийской территории могут находиться только российские подразделения, так как об этом Россию официально просило руководство Сирии.

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