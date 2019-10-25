Молдавия, , 02:29 — REGNUM Высший совет магистратуры (ВСМ) Молдавии 24 октября утвердил отставку председателя Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Друцэ и разрешил начать в отношении его уголовное преследование. Как передает ИА REGNUM, cудьи ВСМ одобрили запрос о возбуждении уголовного дела, задержании, обыске, аресте и привлечении к уголовной ответственности Друцэ в рамках нового дела, в котором он подозревается во «вмешательстве в процесс осуществления правосудия».

Ранее Друцэ попал под следствие по делу о незаконном обогащении.