Кишинёв, , 02:25 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон наградил Орденом почета бывшего замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Как передает ИА REGNUM, в указе отмечается, что бывший российский чиновник награжден «за существенный вклад в укрепление и расширение межгосударственных отношений дружбы и сотрудничества».

Указ о награждении орденом будет опубликован в пятницу, 25 октября, в молдавском «Официальном вестнике» и вступит в силу. Карасин, напомним, отвечал в МИД РФ в том числе за молдавское и приднестровское направление. После ухода в отставку он занял пост первого заместителя председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации России.