Исламабад, , 08:52 — REGNUM 24 октября министерство внутренних дел Пакистана направило распоряжение во все провинции страны запретить «Ансар уль-Ислам», «боевое крыло» оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в соответствии с законодательством, решение было принято после консультаций с правительствами провинций. Ранее провинция Белуджистан уже наложила запрет на деятельность «Ансар уль-Ислам» на основании того, что она «угрожает безопасности». Запрет на «боевое крыло» исламистов наложен в преддверии оппозиционного «Марша свободы» на Исламабад, на котором группа должна была стать «опорой» колонн протестующих.

Ранее министр внутренних дел Белуджистана Зиаулла Лангов заявил, что если «Ансар уль-Ислам» не будет запрещена, то все остальные партии будут считать себя «выше закона».