Исламабад, , 08:37 — REGNUM 24 октября председатель пакистанской оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заявил, что «Марш свободы» на Исламабад будет отменен, только если премьер-министр Имран Хан уйдет со своего поста.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Фазлур Рехман сделал это заявление незадолго до переговоров с представителями правительства. Правительственная делегация, которую возглавляет министр обороны страны Первез Хаттак, пытается убедить оппозицию отказаться от проведения массовой акции протеста. Фазлур Рехман заявил, что «Марш свободы» состоится в любом случае, так как его поддерживает «большинство населения». Также глава исламистов отметил, что «характер и манеры» министра обороны «не способствуют» успешному проведению переговоров.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».