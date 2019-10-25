Исламабад, , 09:05 — REGNUM 24 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что «искренне молится за здоровье» бывшего премьера Наваза Шарифа, несмотря на политические разногласия.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава правительства на своей странице в социальной сети «Твиттер» пожелал Навазу Шарифу скорейшего выздоровления. Он также отметил, что распорядился обеспечить лучшие условия и первоклассную медицинскую помощь для экс-премьера.

Напомним, что из-за резкого ухудшения состояния здоровья Наваз Шариф был поспешно перевезен из лахорской тюрьмы Кот Лакхпат, где отбывал тюремный срок, в больницу Lahore services hospital. Семья Шарифов рассматривает возможность отправки экс-премьера, страдающего от проблем с кровеносной системой, на лечение за границу.