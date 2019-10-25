Исламабад, , 08:26 — REGNUM 24 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что он и его партия выполнили еще одно предвыборное обещание, добившись улучшения положения страны в рейтинге Doing Business группы Всемирного банка.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, это заявление Имран Хан сделал на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер». Улучшение показателей в международном рейтинге премьер-министр назвал лучшим «прорывом» Пакистана в истории Doing Business. По словам главы правительства Пакистана, он уверен в том, что к концу 2020 года его страна станет «одним из главных направлений для инвестиций». Однако, несмотря на общий оптимизм, Имран Хан признал, что «предстоит еще много работы».

Напомним, что Пакистан за один год улучшил свою позицию в рейтинге Doing Business на 28 позиций, поднявшись с 136 на 108 место.