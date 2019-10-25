Прага, , 01:08 — REGNUM Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.

Милош Земан Miloslav Hamřík

«Я сказал премьер-министру: пусть господин Коуделка (глава BIS Михаил Коуделка — прим. ИА REGNUM) займется экономическими преступлениями вместо мифической погони за российскими и китайскими шпионами в Чехии», — заявил он.

По его словам, отчеты BIS показывают, что 90% деятельности ведомства посвящено борьбе со шпионами из России и Китая. Земан подчеркнул, что контрразведке лучше заняться борьбой с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава BIS Михаил Коуделка отчитался о разоблачении в Чехии «российской шпионской сети», действующей через посольство РФ в Праге. Позднее, 21 октября, представители российского посольства опровергли информацию о разоблачении некой «шпионской сети».

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