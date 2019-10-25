Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить подписки во всех федеральных ведомствах на газеты The New York Times и The Washington Post, которые настроены против американского лидера, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Решение не продлевать подписку во всех федеральных ведомствах позволит сэкономить большие средства — сотни тысяч долларов американских налогоплательщиков», — цитирует газета пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.

Отмечается, что американский президент потребовал отписаться от вышеупомянутых газет у всех сотрудников своей администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент США Дональд Трамп пригрозил американской телекомпании CNN судебным иском за лживое освещение его деятельности. Он намерен через суд взыскать возмещение ущерба в максимально возможном по закону размере.

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