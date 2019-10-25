Москва, , 00:49 — REGNUM Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 24 октября пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров и Хайко Маас Mid.ru

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

«В ходе беседы был проведен обмен мнениями о ситуации в Сирии, в частности по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 22 октября в Сочи и подписания меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией», — говорится в опубликованном сообщении МИД РФ.

Стороны подтвердили намерение продолжать совместную работу над преодолением гуманитарного кризиса в Сирии и согласились, что одним из значимых шагов, позволяющих запустить политический процесс в республике, могло бы стать начало работы под эгидой ООН Конституционного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанный 22 октября в Сочи меморандум позволил остановить военную операцию Турции против сирийских курдов и вернуть под контроль Дамаска значительную часть северо-восточных районов.

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