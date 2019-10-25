Берлин, , 00:36 — REGNUM Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.

На повестке заседания были сразу два проекта, которые поступили от партий «Левые» и «Альтернатива для Германии». В них бундестагу предлагалось принять заявление о том, что правительству ФРГ необходимо выступить в Евросоюзе против продления санкций. Кроме этого, предлагалось принять ряд мер по укреплению сотрудничества с Россией по различным направлениям. Однако в ходе голосования ни одно из предложений не было поддержано большинством депутатов.

Напомним, накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что за время действия санкций ЕС в отношении России немецкие предприятия понесли убытки на сумму свыше $100 млрд.

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