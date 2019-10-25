Копенгаген, , 08:19 — REGNUM Министр климата Дании Дан Йёргенсен заявил, что в настоящее время рано начинать восьмой круг переговоров по предоставлению лицензий на добычу нефти в Северном море, поскольку изначально необходимо дождаться результатов анализа ситуации с нефтедобычей и её последствий.

Глава датского ведомства отметил, что правительство должно иметь представление о том, к каким последствиям для окружающей среды и для экономики приведет восьмой круг переговоров. Так, например, датскому руководству необходимо знать, сколько инвестиций Дания потеряет в случае отказа от дальнейшей выдачи лицензий на нефтедобычу в Северном море. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Министр отметил, что эта область достаточно непростая, и поэтому необходим подробный анализ. «До появления отчета я не буду давать какие-либо комментарии по поводу восьмого и уж тем более по поводу последующих раундов переговоров», — заявил Дан Йёргенсен.