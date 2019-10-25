Аддис-Абеба, , 08:59 — REGNUM Заместитель главы эфиопского региона Оромия Шимелес Абдиса извинился перед протестующей молодежью оромо за ошибочное решение федеральной полиции лишить политического активиста Джавара Мохаммеда положенной ему законом охраны. Извинения были приесены после того, как тысячи людей, в основном молодежь, вышли на улицы нескольких городов и населенных пунктов штата Оромия, чтобы выразить протест против «предполагаемого плана» правительства по лишению Джавара Мохаммеда защиты. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Джавар Мохаммед, который также является генеральным директором Oromo Media Network (OMN), на своей странице в Facebook заявил, что его охранникам, предоставленным правительством, было приказано покинуть его резиденцию, а другие сотрудники сил безопасности прибыли к нему, чтобы арестовать.

По меньшей мере пять человек были убиты и несколько ранены в результате столкновений между демонстрантами, силами безопасности и сторонниками Джавара Мохаммеда. Во время акции протеста в городе Амбо примерно в 100 км к западу от Аддис-Абебы также был сожжен военный автомобиль полиции.

На брифинге Шимелес Абдиса заявил, что меры, принятые федеральной полицией для отстранения охранников Джавара Мохаммеда, были «неправильными и неприемлемыми». Заместитель главы региона заявил, что решение об увольнении охранников «брата Джавара» было принято без ведома его правительства, и в отношении тех, кто причастен, будут приняты необходимые меры.