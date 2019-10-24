Могадишо, , 23:05 — REGNUM Министерство внутренних дел Сомали вызвало на переговоры старейшин, которые будут выдвигать депутатов от штата Гальмудуг. Это было сделано на фоне опасений, что федеральное правительство планирует сфальсифицировать предстоящие выборы в регионе. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Shabelle.

По данным местных СМИ, старейшины, которые проживают в пределах штата Гальмудуг, отправились на встречу с представителями МВД несколько дней назад. Число тех, кто уже прибыл на переговоры, пока еще не установлено.

Источники в МВД заявляют, что федеральное правительство не рискует, ему надо обеспечить избрание «своего» кандидата на долгожданных выборах в регионе, которые должны состояться в июле 2020 года. После потери влияния в Джуббаленде и Пунтленде, заявил источник, власти закрывают все лазейки, чтобы гарантировать, что оно «зажмет» хотя бы Гальмудуг.

Данные переговоры проходят на фоне споров по поводу состава технического комитета, которому поручено контролировать подготовку к выборам. Президент Гальмудуга Ахмед Хааф объявил в начале октября имена 11 членов технического комитета. Тем не менее, некоторые кандидаты в президенты и фракция правительства Альхусуна валь Джамаа недовольны, отметив, что некоторые из сотрудников являются действующими государственными служащими.