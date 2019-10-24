Москва, , 22:42 — REGNUM Договоренности России и Турции по урегулированию на северо-востоке Сирии полезны и для европейских стран, заявил 24 октября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению пресс-секретаря президента России, Европа должна быть довольна тем, что её не захлестнут новые волны беженцев, а граница Турции будет защищена от проникновения террористов.

«Это также, по идее, в интересах тех же европейцев, потому что защищается граница от инфильтрации террористических элементов, обеспечивается безопасность Турецкой Республики, и тем самым мы не допускаем потоки беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы», — сказал Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что меморандум не менее важен и для сирийских курдов, избавленных от военной операции Турции, и для суверенитета Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате шестичасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи 22 октября был выработан меморандум, на основе которого прекращены боевые действия на севере Сирии, соблюдена её территориальная целостность, гарантирована безопасность курдского населения и приграничных районов Турции, а под контроль Дамаска вернулись обширные районы, несколько лет существовавшие под контролем США.

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