Копенгаген, , 08:44 — REGNUM По данным разведки, полученным датским информационным бюро DR («Радио Дании»), Дания нарушила свои международные обязательства, когда в 2016 году несмотря на договоренности не сообщила ЕС о том, что датская компания Dan-Bunkering, вероятно, осуществляет незаконную перевозку топлива для самолетов в Сирию.

В 2016 году от Кипра отбыло судно, на котором предположительно перевозилось топливо. По информации американской разведки, данное судно должно было доставить груз российскому военному кораблю, стоявшему на якоре в Средиземном море. Встречу двух кораблей должна была организовать датская компания Dan-Bunkering. США предоставили Дании эту информацию, однако затем она не была доведена до органов ЕС, как это изначально предполагалось. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Бывший министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор заявил, что тот факт, что правительство не сообщило органам ЕС полученные разведданные, является грубой ошибкой со стороны Копенгагена. Лидегор представлял Данию на встрече министров иностранных дел государств ЕС в 2014 году, на которой страны решили ввести запрет на поставку топлива для боевых самолетов в Сирию.