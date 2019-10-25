Аддис-Абеба, , 08:40 — REGNUM Бывший президент Эфиопии Муляту Тешоме передал специальное послание премьер-министра Абия Ахмеда премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Упомянув о различных займах в размере 277 млн долларов США, которые Япония предоставила Эфиопии в рамках проекта строительства автодороги Джима-Чида, Синдзо Абэ сказал, что его страна усилит свою помощь в целях развития Эфиопии, в том числе в области развития геотермальной энергетики и наращивании кадрового потенциала. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Премьер Абэ сообщил Муляту, который также является специальным посланником премьер-министра Эфиопии, что меры по реформам либерализации экономики, предпринимаемые правительством Эфиопии для поощрения частного сектора, помогут привлечь инвестиции из Японии.

Премьер-министр Абэ еще раз передал поздравления своему эфиопскому коллеге с получением Нобелевской премии мира 2019 года. Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выразил соболезнования народу и правительству Японии в связи с последствиями разрушительного тайфуна Хагиби, обрушившегося на страну.

Спецпосланник Муляту Тешоме — бывший президент Эфиопии — отправился в Японию, чтобы присутствовать на церемонии восхождения на престол нового японского императора Нарухито.