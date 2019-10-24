Москва, , 22:22 — REGNUM Более двух часов Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсуждали меморандум по Сирии вместе с переводчиками, а затем работа продолжалась в других форматах, сообщил 24 октября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кроме того, президенты России и Турции работали с картами, вникая в особенности местности и расположения военных формирований.

Подключались главы военных ведомств и министры иностранных дел, составлявшие исходные варианты текста меморандума.

В текст вносились изменения, причём это делалось на трёх языках — русском, турецком и английском.

Все эти мероприятия привели к тому, что встреча Путина и Эрдогана фактически длилась более шести часов, пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, российский и турецкий президенты также около двух часов общались «один на один».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате 22 октября был представлен меморандум, на основе которого остановлены боевые действия на севере Сирии, соблюдена её территориальная целостность, гарантирована безопасность курдского населения и приграничных районов Турции, а под контроль Дамаска вернулись обширные районы, несколько лет существовавшие под контролем США.

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