Мурманск, , 22:02 — REGNUM Глава Мурманской области Андрей Чибис возглавит региональное отделение партии «Единая Россия». Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

«Новый вызов — сделать работу партии в Мурманской области более современной и технологичной. Очевидно, ей необходима комплексная перезагрузка. Партия в тандеме с исполнительной властью должна решать каждодневные проблемы людей», — написал губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, речь о комплексной перезагрузке губернатор Мурманской области ведет не впервые — ту же перспективу он обозначил региональному правительству, выиграв сентябрьские выборы.