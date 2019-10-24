Аддис-Абеба, , 22:05 — REGNUM Государственный департамент США и Вашингтонское юридическое общество выразили свою высокую оценку Эфиопии за ее важную роль в содействии установлению мира в восточноафриканском регионе. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Северная Эфиопия © ИА REGNUM

Исполняющий обязанности юрисконсульта Государственного департамента США Марик Стринг на церемонии чествования выразил свою признательность властям страны за проведение текущих реформ в Эфиопии и ее роль в усилиях по миростроительству во всем регионе Африканского Рога.

Посол Эфиопии в Соединенных Штатах Фыцум Арега со своей стороны поблагодарил организаторов церемонии в честь Эфиопии, которая является результатом прочных и исторических связей между Эфиопией и США.

Посол Арега подчеркнул неустанные усилия и приверженность Эфиопии кристаллизации проводимых реформ внутри страны и внесению своего важного вклада в миротворческие усилия и экономическую интеграцию региона.