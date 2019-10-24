Тегусигальпа, , 22:02 — REGNUM Координатор одной из крупнейших оппозиционных партий Гондураса «Свобода и реформы» Мануэль Селайя призвал вооружённые силы защищать народ, требующий справедливости и демократии. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Понадобились два прокурора из США, чтобы донести до страны, что ею руководят преступники, которые занимаются эксплуатацией, грабежом, убийствами и не дают народу воспользоваться его же правами», — заявил Селайя в видео, которое он опубликовал на своей странице в Twitter, с отсылкой на признание брата президента Тони Эрнандеса виновным в организации наркотрафика.

Селайя также подчеркнул, что действующий президент Хуан Орландо Эрнандес должен уйти со своего поста. «Это не президент от народа, потому что его не выбирали», — приводит агентство слова Селайи.