Тбилиси, 24 октября 2019, 21:38 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили от кампании «Вместе домой», которую инициировал несколько месяцев назад и проводил в виде встреч с грузинскими эмигрантами с целью подготовки возвращения вместе с ними в Грузию, перешел к новой кампании, которую назвал «В Грузии должен наступить рассвет».
Свою кампанию он активно освещает на собственной странице в соцсети Facebook, и на этот раз разместил на ней информацию о встрече с грузинской молодежью на озере в Ходосеевке Киевской области. Приехавших к нему на Украину юношей и девушек Саакашвили представил как молодых лидеров антиолигархического движения. Отметим, что среди участников этой встречи было немало знакомых лиц. Они также участвовали в устроенных после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым в Тбилиси антироссийских акциях протеста и во многих других организуемых по инициативе Саакашвили и его партии мероприятиях.
Обращаясь к этим молодым «лидерам», Саакашвили заявил, что нынешний правитель Грузии, олигарх Иванишвили «обязательно попытается сфальсифицировать предстоящие выборы или вообще отменить их». Экс-президент предупредил своих собеседников, что они должны быть готовы ко всему.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре после вступления в должность вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, и тот смог легально поселиться на Украине, откуда был изгнан при Порошенко.