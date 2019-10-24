Екатеринбург, , 21:17 — REGNUM Экс-глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Михаил Астахов, которому ранее смягчили наказание за взяточничество, вышел из СИЗО-1 Екатеринбурга. Об этом сообщает ИА Znak.

Теперь Астахов будет состоять на учёте уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН.

Освобождённый первым делам поехал в родной Каменск-Уральский, сообщил адвокат Юрий Морозов.

«Всей судебной коллегии Свердловского областного суда надо выразить огромный респект», — уверен защитник.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловский областной суд заменил Астахову 8 лет колонии строгого режима на 6 лет лишения свободы условно по результатам рассмотрения апелляции. Поводом для смягчения наказания стало состояние здоровья осуждённого.

При этом от наказания в виде штрафа он не освобождён.

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