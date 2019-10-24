Копенгаген, , 21:26 — REGNUM 24 октября предложенный правительством Дании законопроект о лишении гражданства датских боевиков-бипатридов был принят Фолькетингом. Закон коснется только тех, кто воевал на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в России) в Сирии и Ираке.

Принятие закона означает, что министр по делам иностранцев и интеграции Дании Маттиас Тесфайе будет официально наделен правом без судебного разбирательства лишать гражданства исламистов. Изначальная формулировка предполагала предоставлять лишенным датского паспорта лицам возможность в течение четырех недель обжаловать решение в суде. Однако в конечном варианте законопроекта было зафиксировано, что такое лицо сможет подать апелляцию и после установленного срока в том случае, если сможет привести уважительную причину для отсрочки. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Закон о лишении гражданства будет действовать лишь до лета 2021 года, после чего его необходимо будет пересмотреть в обычном порядке.