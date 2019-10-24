, 20:28 — REGNUM Без какого-либо объяснения причин книга польского публициста, главного редактора журнала Historia Do Rzeczy Петра Зыховича «Волынь, которую предали» была снята с конкурса «Историческая книга года». Об этом в своем блоге рассказал сам автор.

«Дамы и господа, произошел невероятный скандал, — написал Зыхович. — Моя «Волынь, которую предали» только что была удалена из конкурса «Историческая книга года»! Без ведома жюри. Противоправно. За несколько дней до окончания голосования! Как следует из утечек, я уверенно лидировал в читательском голосовании. Мы все были обмануты. Были использованы отвратительные приемы, чтобы я не выиграл и не получил приз. Это просто жалко. Не сумев победить аргументами — опускаются до закулисных интриг. Мы должны протестовать!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, историческое расследование главного редактора журнала Historia Do Rzeczy посвящено трагическим событиям на Волыни времен Второй мировой войны — геноциду мирного польского населения, который предприняли как боевики ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и соседи поляков, украинские крестьяне. Книга ставит вопрос: кто был предателем? И автор сразу же дает ответ, который является «оскорбительным» для современного национального мифа, пропагандируемого польским официозом. Помимо украинских националистов, главных виновников преступления, немалую долю ответственности можно возложить на Польское подпольное государство, а именно — Армию Крайову (АК).

Зыхович критикует позицию, занятую АК в 1943 году. По его словам, несмотря на мольбы и призывы, «аковцы» не создали партизанских отрядов на Волыни, которые могли бы противостоять бандеровцам. Поэтому когда 11 июля 1943 года наступило «кровавое воскресенье», апогей геноцида, мирных поляков некому было защищать от нападавших. Автор утверждает, что «нашим соотечественникам помогли Германия и Советы». В интервью порталу Onet он отмечает следующее:

«Да, это большой парадокс. В ситуации, когда Волынь не получала помощи от Польского подпольного государства, она искала ее где-то еще. Даже у врагов. В некоторых районах волыняне вступали в союз с советскими партизанами, в других — обращались за помощью к немецким оккупационным властям. Немцы передавали оружие польским отрядам самообороны, создали польские полицейские подразделения. Но нельзя обижаться на поляков с Волыни. Они делали это не потому, что любили Сталина или Гитлера. Нет, они были великими польскими патриотами. Они сделали это потому, что хотели выжить».

Что касается Польши, то она «их не защищала, не спасала», и «это стало причиной огромного разочарования и сожаления, которое до сего дня ощущается в разговорах с выжившими волынянами», констатирует Зыхович.

По некоторым данным, жюри конкурса, куда входят представители государственного телеканала TVP, Польского радио, Института национальной памяти и Национального центра культуры, приняло решение снять книгу «Волынь, которую предали» потому, что она якобы является «антипольской и прогерманской». Между тем Институт национальной памяти распространил заявление, в котором говорится, что решение об отзыве книги Зыховича «не было согласовано» с ним «как одним из организаторов конкурса».

На наш взгляд, действия жюри в отношении этого пусть и спорного, но крайне интересного исследования являются трусливыми и позорными.