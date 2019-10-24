Сантьяго, , 20:30 — REGNUM Палата депутатов национального конгресса Чили учредила специальную комиссию по расследованию деятельности силовых министерств правительства Себастьяна Пиньеры во время массовых протестов против неолиберального экономического курса властей. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Депутаты потребовали расследования действий министерств обороны и внутренних дел во время массовых протестов.

Парламентариев интересуют случаи гибели мирных жителей, вызванные действиями сотрудников силовых структур, незаконных принуждений, пыток, негуманного обращения с мирными жителями во время действия комендантского часа.

За создание комиссии проголосовали 67 депутатов, против — 31, воздержались 14.