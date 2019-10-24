Брюссель, 24 октября 2019, 20:36 — REGNUM 24 октября после долгих и ожесточенных дебатов была принята резолюция парламента ЕС по Албании и Северной Македонии.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, «за» проголосовали 412 депутатов из 578 присутствовавших.
Резолюция требует начала переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский Союз, а также продолжения реформ в Северной Македонии. Европарламент призвал Еврокомиссию ужесточить контроль за использованием Северной Македонией предоставляемых ей фондов и обязать Северную Македонию представлять парламенту ЕС детальный отчет о потраченных средствах из данных фондов.
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