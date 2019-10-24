Псков, , 20:20 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ от Псковской области Александр Козловский назначен исполняющим полномочия секретаря Псковского регионального отделения «Единой России». Такое решение принял сегодня, 24 октября, президиум генерального совета партии.

Козловский сменил на этом посту спикера Псковского областного собрания депутатов Александра Котова, который возглавлял региональное отделение «Единой России» с марта 2011 года.

Предполагается, что новый секретарь Псковского регионального отделения ЕР будет избран на региональной партийной конференции. Она будет созвана в Пскове 6 ноября. В повестке конференции — избрание делегатов на XIX съезд «Единой России», который пройдёт в ноябре, а также ротация регионального политсовета партии и его президиума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве исполняющих полномочия секретарей региональных отделений «Единой России» согласованы кандидатуры 13 глав регионов.

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