Тирана, 24 октября 2019, 20:26 — REGNUM 24 октября премьер-министр Албании Эди Рамы провел телефонную беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стали дальнейшие перспективы вступления Албании в ЕС. Разговор продлился почти 45 минут.
В ходе разговора Меркель решительно заявила о том, что Германия поддерживает начало переговоров с Албанией.
Читайте ранее в этом сюжете: ФРГ: ЕС должен сдержать обещание о включении Македонии и Албании в ЕС