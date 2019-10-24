Ташкент, , 20:15 — REGNUM В Вашингтоне в здании Международного торгового центра им. Рейгана состоялся узбекско-американский бизнес-форум, на котором стороны достигли ряд договоренностей, сообщает МИД Узбекистана.

Так, достигнута договоренность об организации экспорта узбекской текстильной продукции на американский рынок, об организацип производства спецобуви в Кашкадарьинской области с участием американской компании, о поставке гуманитарной помощи стоимостью 800 тысяч долларов в виде медицинского оборудования в зону Приаралья.

Кроме того, подписан документ о сотрудничестве по внедрению технологий «VISA» в электронных платежных системах республики.

В ходе бизнес-форума состоялась также официальная церемония открытия двух узбекских торговых домов «Самарканд гиламлари» (Самаркандские ковры) и «Gulnor» по продаже ковров и текстильной продукции из шелка в городе Филадельфия.

С узбекской стороны в форуме приняли участие первый заместитель председателя Сената парламента Содик Сафоев, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, заместитель министра энергетики Умиджон Исраилов, председатель Ассоциации «Узтекстильпром» Ильхом Хайдаров и другие.

Американская сторона была представлена министром торговли США Уилбуром Россом, и.о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, а также представителями более 200 крупных американских и канадских компаний из «Fortune 500», таких как General Electric, Boeing, John Deere, VISA, Procter & Gamble, Golden Horizon и другие