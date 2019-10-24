Мадрид, , 20:11 — REGNUM «Так называемые Комитеты по защите республики (CDR) располагают как минимум одной «спящей ячейкой», которая должна быть готова действовать в момент активации, — пишет сегодня, 24 октября, мадридское издание ABC. — Это следует из документа, конфискованного у одного из задержанных в ходе операции Гражданской гвардии против этих сепаратистских объединений, которые до сих пор продолжают действовать и могут организовать новые акции в среднесрочной перспективе».

В документе, как удалось узнать ABC, уточняется, что «спящие агенты» должны вести обычную жизнь, чтобы не привлекать к себе внимание сил безопасности, и избегать установления своей личности. Только так они смогут заниматься нужной сепаратистам деятельностью, оставаясь в тени. Как бы там ни было, схема работы ячейки очень сильно напоминает принципы «легальных команд» радикальной баскской организации ETA, отмечает испанское СМИ. Команды ETA состояли из террористов, осуществлявших беспрецедентные нападения, но ведущих на первый взгляд нормальную жизнь.

В каталонском документе «спящих агентов» просили искать потенциальные цели и собирать о них всю доступную информацию. Также упоминалась необходимость того, чтобы агенты умели устраивать нападения с помощью подручных средств. По словам надежных источников, с которыми побеседовал представитель ABC, текст содержал и призывы устраивать хаос, чтобы разрушить экономику региона. «Происходившее на прошлой неделе в Каталонии вполне отвечает этой идее», — комментирует издание.