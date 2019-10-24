Душанбе, , 19:57 — REGNUM В государственных учреждениях Таджикистана будут созданы наблюдательные советы, которые станут органом управления предприятия, а вот роль исполнительного органа будут выполнять непосредственные руководители учреждения. Поправки о создании подобных дополнительных органов в закон страны «О государственных предприятиях» приняла нижняя палата парламента Таджикистана.

Проект поправок был представлен депутатам главой государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррухом Хамрализода 23 октября. Глава комитета отметил, что поправки направлены на реализацию Стратегии управления фискальными рисками государственных предприятий на период 2016—2020 гг.

Хамрализода заметил, что сейчас все вопросы, касающиеся непосредственно деятельности предприятия, решаются только руководителем компании. Поэтому поправки позволят исключить принципы единоначалия и помогут внедрить современные методы в систему управления госпредприятиями для налаживания более эффективной их работы.

По словам главы комитета, основной целью создания советов наблюдателей является обеспечение контроля и прозрачности финансово-материальной деятельности различных государственных учреждений. Советы примут на себя общее управление деятельностью госучреждений. Однако вопросы, имеющие отношение к полномочиям учредителя (правительство страны) и руководителя предприятия, они решать не будут.

Таким образом, основными задачами, за решение которых возьмется совет наблюдателей, станет определение приоритетных направлений деятельности предприятий, утверждение годового бюджетного плана, ведение отчётности и аудита предприятия и другие важные вопросы.

Хамрализода подчеркнул, что нет необходимости во всех государственных предприятиях Таджикистана, которых насчитывается 789, одновременно создавать советы наблюдателей. Процесс должен проходить поэтапно.

Отметим, что согласно внесенным поправкам, главы госпредприятий и члены советов наблюдателей будут назначены правительством страны.