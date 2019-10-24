Москва, , 19:56 — REGNUM Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону вопросы реализации российско-турецкого меморандума о взаимопонимании и урегулировании на севере Сирии, сообщает 24 октября официальный сайт МИД РФ.

Подробности телефонного разговора не раскрываются.

«Министры обсудили ход реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана в Сочи 22 октября. Условлено продолжить координацию усилий в целях скорейшей стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии», — указано в официальном сообщении МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, выработанный 22 октября в Сочи меморандум позволил остановить военную операцию Турции против сирийских курдов, вернуть под контроль Дамаска северо-восточные районы страны, а также гарантировать интересы нацбезопасности Турции.

В данный момент у сирийско-турецкой границы началось патрулирование военной полиции России.

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