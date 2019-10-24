Тегеран, , 20:04 — REGNUM 23 октября министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что все намеки президента США Дональд Трампа о том, что он начнет войну с Ираном являются блефом. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам министра, в XXI веке Вашингтон сеет раздор между иранской нацией и правительством, однако народ знает, насколько сильно Трамп ненавидит Иран. «Поэтому Белый дом ничего не может сделать, и все угрозы атаковать Иран являются пустыми», — отметил Амир Хатами.

Раннее Дональд Трамп в качестве главнокомандующего заявил о внешнеполитических приоритетах США. Намекая на агрессию против Ирана, он подчеркнул, что вскоре США могут вступить в новый конфликт на Ближнем Востоке.