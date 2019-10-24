Ашхабад, , 19:53 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию соглашения между правительствами Киргизии и Туркмении об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В аппарате президента отмечают, что принятый документ является защитой резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве.

Также принятое соглашение позволит более эффективно предотвращать уклонение от налогообложения за счет обмена соответствующей информацией между туркменскими и киргизскими госорганами.