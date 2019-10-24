Белград, , 19:53 — REGNUM 24 октября посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва примет участие в диалоге по косовскому вопросу, только если будет в этом заинтересована и получит соответствующий запрос от Белграда.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, таким образом представитель Российской Федерации ответил на вопрос о том, может ли формат диалога между Косово и Сербией расшириться и включить представителей России, США и других держав, занимающих ключевое положение в регионе.

Посол России заявил, что в настоящее время не наблюдается наличие необходимых условий для эффективного хода переговоров между Косово и Сербией.

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