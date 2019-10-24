Москва, , 19:49 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал последовать примеру Испании, где правительство перезахоронило Франко, и перенести захоронение на Красной площади.

Красная площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Испанское общество и правительство нашли в себе мужество и решимость и совершили перезахоронение Франко, чтобы не приравнивать диктатора, из-за которого погибли сотни тысяч испанцев, к жертвам гражданской войны, которую он же и развязал. Испания показывает, что организаторов гражданской войны всё-таки нельзя считать героями», — отметил Жириновский.

При этом он указал на то, что Россия организаторов своей гражданской войны держит вместе с ее жертвами на одном кладбище, да еще и в центре Москвы.

«Надеюсь, что и у нас рано или поздно произойдет такое событиях, как сегодня произошло в Мадриде», — указал парламентарий.

«Мы должны тоже найти в себе силы и перенести все захоронения с Красной площади. Там лежат не только революционеры, но и достойные люди нашего времени, но всё равно всех их нужно перенести на мемориальное кладбище Мытищи», — полагает он.

По мнению депутата, именно в Мытищах должны лежать Ленин, Сталин, Брежнев и другие известные люди советского прошлого. Красная площадь должна быть местом торжественных мероприятий, проведения праздников, полагает политик.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Жириновский последовательно выступает за перезахоронение тела Ленина из Мавзолея на иное кладбище.