Бишкек, , 19:48 — REGNUM Депутат парламента Германии Вальдемар Гердт опубликовал видео, в котором призвал граждан Киргизии сохранять традиционные семейные ценности и не поддаваться новомодным веяниям Запада, передает «Вечерний Бишкек».

Вальдемар Гердт Bundestag.de

По словам родившегося в Казахстане немецкого политика, если лишить народ достоинства и разрушить институт семьи, то уже через четыре поколения такой народ перестанет существовать.

«Немецкая нация вымирает и это не секрет: 1,8 — 1,4 ребенка на семью, огромнейшее распространение гомосексуальных нетрадиционных отношений, которые ставятся в ранг чуть ли не геройства. Огромное пренебрежение верности, честности, многодетные семьи считаются едва ли не признаком отсталости и пережитком прошлого. Это очень страшно», — подчеркивает парламентарий.

Вальдемар Гердт призвал киргизстанцев «беречь свою страну от этой заразы», отметив при этом, что «Европа прозевала этот момент».

»Это якобы признаки демократия, нет это признаки заката цивилизации», — подытожил он.