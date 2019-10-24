Тегеран, , 19:51 — REGNUM 24 октября руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что ИРИ тепло приветствует соглашение Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе войск с севера Сирии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, Иран понимает обеспокоенность Турции в отношении присутствия различных группировок и формирований на ее границах с Сирией, однако считает, что вопрос об их ликвидации должен решаться с сохранением территориальной целостности Сирии. Он отметил, что новое соглашение России Турции поможет предотвратить расчленение Сирии и принесет пользу установлению долгосрочного мира в стране.

Махмуд Ваези подчеркнул, что недавний визит президента Ирана Хасана Рухани в Баку был также посвящен вопросам участия в Движении неприсоединения, отметив, однако, что сирийская проблема тоже стояла на повестке дня, и переговоры по ней были «плодотворными».