Приштина, 24 октября 2019, 19:49 — REGNUM 24 октября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай провел встречу с послом Италии в Косово Пьеро Кристофоро Сарди.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили результаты выборов 6 октября в Косово.
Премьер Косово подчеркнул, что поддержка Италии по вопросам евроатлантической интеграции и либерализации визового режима с ЕС незаменима.
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