Назрань, Ингушетия, , 19:34 — REGNUM Новым мэром самого крупного населенного пункта Ингушетии — города Назрани — стал Урусхан Евлоев. Сегодня, 24 октября, на очередном заседании вновь избранного горсовета за него проголосовало большинство депутатов, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, члены горсовета выбирали мэра из двух кандидатов. Главой города стал председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхан Евлоев. За него проголосовали 16 депутатов, двое — против, один воздержался. Об Урусхане Евлоеве известно, что ему 47 лет. Он занимался дзюдо, поступив в 1989 году в Белорусскую академию физкультуры и спорта в Минске. Входил в сборную СССР по дзюдо. В 2005 году, вернувшись на малую родину, занялся бизнесом, возглавлял компанию «Евролайн». Его кандидатура в разные годы, начиная с 2013-го, трижды вносилась в Народного собрание Ингушетии на пост главы региона.

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