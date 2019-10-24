Вашингтон, , 19:37 — REGNUM 24 октября специальный представитель госсекретаря США по Западным Балканам Мэттью Палмер заявил, что отказ открыть переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в НАТО станет для Косово и Сербии свидетельством того, что заключение соглашения не подразумевает продвижения на пути евроинтеграции.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Палмер заявил, что задачи США и ЕС по вопросу о Косово совпадают, однако некоторые страны — участницы ЕС преследуют другие цели.

Представитель США подчеркнул, что решение ЕС уменьшит проевропейские устремления на Балканах, что усилит позиции России, Китая и других сил в регионе. По словам Палмера, Россия желает держать Балканы слабыми, разделенными и зависящими от политики Москвы и газа, Китай преследует в регионе лишь коммерческие интересы, но по-настоящему важным игроком на Балканах является Турция, которая «смотрит на Балканы как на свой двор».

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