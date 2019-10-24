Липецк, , 19:28 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 24 октября встретился с участниками Программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Как сообщила пресс-служба областной администрации, шесть человек — сотрудники федеральных и региональных органов власти, руководители крупных корпораций — приехали в регион на стажировку.

Программа организована на базе Высшей школы государственного управления РАХНиГС по поручению президента РФ Владимира Путина. Задача проекта — подготовить современных, умеющих формулировать различные задачи специалистов во всех сферах. На встрече с главой региона гости обсудили темы, по которым им предстоит предложить решения, направленные на развитие области и повышение эффективности работы власти.

«Очень надеюсь получить от вас экспертное мнение и варианты решения актуальных задач. Хотелось бы внедрить в регионе систему управления эффективностью деятельности. Её используют крупные корпорации, этот опыт нужно перенести на органы власти. Жду от вашей команды перспективных идей, управленческих решений», — обратился к участникам программы Игорь Артамонов.

Совместно с руководителями администрации области будет разработан проект, который позволит решить региональные вопросы. В конце стажировки его представят Игорю Артамонову.